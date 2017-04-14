На Київщині затримали росіянина зі зброєю та начиненою гвинтами вибухівкою

На Київщині правоохоронці затримали 33-річного росіянина, вдома у якого знайшли зброю, тротилову шашку нашпиговану гвинтами, відмички та наркотики. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що «гостя» затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

«На даний час перевіряється спосіб та законності перетину кордону затриманим, цілі приїзду на територію України. Крім того, перевіряється версія про участь фігуранта в підготовці терористичних актів або диверсії, а також наявність поплічників і замовників», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, при огляді підозрілого чоловіка у вестибюлі одній зі станцій харківського метрополітену поліцейські виявили і вилучили у нього три бойові гранати РГД і запали до них.