У метро Харкова затримали "рибалку" з гранатами

18:11, 13 квітня 2017
Інциденти
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У метро Харкова поліція затримала чоловіка з трьома гранатами.

НПУ

При огляді підозрілого чоловіка у вестибюлі одній зі станцій харківського метрополітену поліцейські виявили і вилучили у нього три бойові гранати РГД і запали до них.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Харкова.

Інцидент стався на станції Проспект Гагаріна.

Власником небезпечної знахідки виявився 28-річний житель Донецької області.

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Наявність при собі гранат він пояснив тим, що нібито їхав на рибалку і збирався ними глушити рибу.

Про те, де йому вдалося отримати боєприпаси поки невідомо. Ведеться слідство. Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Факт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: #поліція#Харків