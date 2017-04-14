Зубко після подій у Балаклії не виключає провокацій із пожежами під час Євробачення в Києві

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявляє, що після подій у Балаклії Харківської області можуть бути провокації з пожежами та задимленням в Київській області та навколо Києва під час проведення «Євробачення» у травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Державної комісії щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільськогосподарських угідь у літній період 2017 року.

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«Безпосередньо після Балаклії, після Авдіївки, після інших речей ми розуміємо, що можуть бути додаткові провокації, щоб було задимлення або було підсилення пожежної небезпеки в Київській області та навколо Києва. Ми розуміємо, що у нас велика кількість сил та засобів буде відтягнута на проведення «Євробачення», тому я хотів би, щоб ми превентивно зробили ті речі, які в нас є можливості ще зробити до травня місяця, коли це буде відбуватися в місті Києві», - заявив Зубко.

«Сьогодні ми випишемо чіткий протокол, в якому ви повинні виконати всі ті дії, які ми передбачали», - додав віце-прем’єр.

Як повідомлялося, 62-й конкурс «Євробачення» пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн.