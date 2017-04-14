Екстрадованому з Росії екс-начальнику київської ДАІ Макаренку призначили 5 мільйонів гривень застави

Печерській районний суд Києва сьогодні обрав екс-начальнику київського управління ДАІ Миколі Макаренку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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«За клопотанням столичної прокуратури екс-начальника ДАІ м. Києва Миколу Макаренка заарештовано з можливістю внесення застави у сумі 5 млн грн. Такий запобіжний захід для колишнього посадовця сьогодні обрав Печерський райсуд столиці», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Макаренко з березня 2016 року перебував у міжнародному розшуку у зв’язку з розслідуванням, яке проводила столична прокуратура за фактами систематичного одержання ним неправомірної вигоди. Його затримали у вересні 2016 року у московському аеропорту «Домодєдово», 7 квітня 2017 року стало відомо, що Макаренка екстрадовано з РФ до України.

За даними слідства, Макаренко спільно з начальником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС в Києві та при пособництві директора одного з ТОВ організували злочинну схему отримання хабарів від підпорядкованих ДАІ структур.

У квітні 2015 року Макаренку було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).