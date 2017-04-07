Росія видала Україні екс-начальника київської ДАІ Макаренка напередодні його професійного свята

Росія екстрадувала в Україну екс-начальника київського управління ДАІ Миколу Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за хабарництво.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Напередодні Дня ДАІ (14 квітня) відбулася екстрадиція колишнього начальника Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системне хабарництво», - зауважив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2015 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував, що правоохоронці припинили махінації працівників ДАІ, які базувалися на схемах отримання незаконних коштів у МРЕВ при оформленні автомобілів.

Міністр зазначив, що тоді було затримано начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС України в Києві - підполковника міліції Миколу Жебеля, але начальник столичного управління ДАІ полковник міліції Макаренко залишив територію України в напрямку Білорусі. Його було оголошено у розшук.

21 вересня 2016 року Макаренка затримали у московському аеропорту «Домодєдово».

Макаренку інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).