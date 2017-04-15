До України привезли Благодатний вогонь з Єрусалима (відео)

21:46, 15 квітня 2017
Суспільство
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Вогонь першими привезли представники УПЦ КП. 

Благодатний вогонь дістався України / Скріншот

Благодатний вогонь з Єрусалима першими привезли представники Української православної церкви (Київського патріархату), повідомляє ТСН.

Вогонь було доставлено регулярним рейсом у міжнародний аеропорт "Бориспіль". Сьогодні його роздадуть людям у багатьох церквах України. 

Як повідомляв УНІАН, сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сьогодні о 14.22 за київським часом.

Зазначимо, що у ніч на Великдень до охорони публічного порядку і безпеки громадян будуть залучені 23,1 тис. правоохоронців, майже 700 з них – військовослужбовці Національної гвардії України.

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Новина в сюжеті: Великдень 2017
Теги: #Єрусалим#Великдень#Благодатний вогонь