До України привезли Благодатний вогонь з Єрусалима (відео)

Благодатний вогонь з Єрусалима першими привезли представники Української православної церкви (Київського патріархату), повідомляє ТСН.

Вогонь було доставлено регулярним рейсом у міжнародний аеропорт "Бориспіль". Сьогодні його роздадуть людям у багатьох церквах України.

Як повідомляв УНІАН, сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сьогодні о 14.22 за київським часом.

Зазначимо, що у ніч на Великдень до охорони публічного порядку і безпеки громадян будуть залучені 23,1 тис. правоохоронців, майже 700 з них – військовослужбовці Національної гвардії України.