До України привезли Благодатний вогонь з Єрусалима (відео)
21:46, 15 квітня 2017Суспільство
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Вогонь першими привезли представники УПЦ КП.
Благодатний вогонь дістався України / Скріншот
Благодатний вогонь з Єрусалима першими привезли представники Української православної церкви (Київського патріархату), повідомляє ТСН.
Вогонь було доставлено регулярним рейсом у міжнародний аеропорт "Бориспіль". Сьогодні його роздадуть людям у багатьох церквах України.
Як повідомляв УНІАН, сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сьогодні о 14.22 за київським часом.
Зазначимо, що у ніч на Великдень до охорони публічного порядку і безпеки громадян будуть залучені 23,1 тис. правоохоронців, майже 700 з них – військовослужбовці Національної гвардії України.
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