В центрі Одеси обвалилась частина фасаду і впала на авто
18:54, 18 квітня 2017Суспільство
545 0
Обвал стався у центральній частині міста.
Обвал стався на Маразлієвській / Facebook Олександр Єргіев
В центрі Одеси сьогодні обвалилась частина фасаду будівлі. Бетонна глиба впала на поруч припарковане авто. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одесит Олександр Єргієв.
"Якось так... Маразлієвська 12. Ходіть обережно", - написав він.
Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Одеси сьогодні обвалився фасад 4-поверхового житлового будинку - пам'ятки архітектури. Як передає кореспондент УНІАН, руйнування сталося за адресою: Катерининська, 8 (Приморський район). Обвалилася частина фасаду будівлі, а також арматура балкона на 4-му поверсі. Фрагменти впали на тротуар та проїжджу частину. Люди не постраждали. За словами мешканців будинку, за останній час це вже не перше обвалення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter