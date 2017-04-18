В центрі Одеси обвалилась частина фасаду і впала на авто

В центрі Одеси сьогодні обвалилась частина фасаду будівлі. Бетонна глиба впала на поруч припарковане авто. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одесит Олександр Єргієв.

"Якось так... Маразлієвська 12. Ходіть обережно", - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Одеси сьогодні обвалився фасад 4-поверхового житлового будинку - пам'ятки архітектури. Як передає кореспондент УНІАН, руйнування сталося за адресою: Катерининська, 8 (Приморський район). Обвалилася частина фасаду будівлі, а також арматура балкона на 4-му поверсі. Фрагменти впали на тротуар та проїжджу частину. Люди не постраждали. За словами мешканців будинку, за останній час це вже не перше обвалення.