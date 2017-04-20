Двом суддям з Дніпра, які вимагали 30 тисяч доларів хабара, повідомлено про підозру

Двом суддям з Дніпра, які вимагали від обвинуваченого 30 тис. дол. хабара, повідомлено про підозру про вчинення злочину.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що їхні дії кваліфіковані за ч.4 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») та ч.3 ст. 369-2 («Зловживання впливом») Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотатимуть про тримання підозрюваних під вартою. САП звернулась до Вищої ради правосуддя з клопотанням про отримання відповідної згоди.

Як повідомлялось, 19 квітня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП та спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили «на гарячому» і затримали заступницю голови райсуду Дніпра та суддю того ж суду.

За версією слідства, заступниця голови райсуду за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду в сумі 30 тис. дол. за винесення рішення про обрання їм покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Гроші передавались кількома траншами. Підозрювані затримані на місці скоєння злочину.