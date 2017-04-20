У поліції повідомили про закриття справи Семенюк-Самсоненко

17:17, 20 квітня 2017
Суспільство
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Справу закрили за відсутністю складу злочину.

Справу закрито за погодженням із прокуратурою / Фото УНІАН

Поліція дійшла остаточного висновку, що причиною смерті екс-глави Фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко було самогубство і закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу комунікації ГУНП у Київський області Микола Жукович.

"Проведеними всебічними експертизами, слідчими та іншими процесуальними діями слідчі дійшли до висновку, що там немає складу кримінального правопорушення, а є самогубство. Тому справу закрито за погодженням із прокуратурою", - сказав Жукович.

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Як повідомляв УНІАН, Семенюк-Самсоненко було знайдено мертвою з вогнепальним пораненням 27 серпня 2014 року у власному будинку в селищі Чайка Києво-Святошинського району Київської області.

Джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що тіло Семенюк було знайдено з вогнепальним поранням в області нижньої щелепи з мисливської рушниці, яку було знайдено поруч зі загиблою.

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Теги: #поліція#справа#Семенюк-Самсоненко