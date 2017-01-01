У поліції прокоментували стрілянину за участю Пашинського

Про це повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зараз кваліфікація йде – це ст. 296 КК («Хуліганські дії»). Поки за цією статті ми з'ясовуємо, що там відбувалося. З місця подій ми вилучили дві гільзи і далі з'ясовуємо всі обставини", - заявив Жукович.

Речник також наголосив, що Пашинський застосував зареєстровану зброю.

В той же час народний депутат України Сергій Каплін з фракції «БПП» оприлюднив у Facebook своє звернення до генерального прокурора України Юрія Луценка з приводу розслідування цієї ситуації.

«Вимагаємо негайно розслідувати цю справу. Полювання депутатів на простих людей недопустимо у європейській країні», - наголосив Каплін.

Безпосередньо у зверненні він просить провести перевірку «правомірності застосування народним депутатом Пашинським вогнепальної зброї», а також провести перевірку правомірності володіння ним цією зброєю, «дотримання встановлених норм її збереження та експлуатації».

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Каплін просить провести необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин ситуації, зокрема, встановити факт виконання або не виконання Пашинським попереджувального пострілу в повітря.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю.

Про це повідомив сам депутат на своїй сторінці Facebook, відповідне повідомлення є і на сайті поліції.

«Вечір перед Новим роком пройшов для мене, на жаль, дуже прикро. Повертаючись близько 17:00 додому, ми з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі», - написав Пашинський.

За його словами, він вийшов з автомобіля, щоб сказати людям, які були поряд з машиною, що вони наражають на небезпеку інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темну пору доби.

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«Прохання хоча б увімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише, коли лежав, вистрілив йому у ногу», - розповів Пашинський.

«Ми перев’язали йому рану, відразу викликали швидку та поліцію», - додав депутат.

За його словами, він сам почувається добре, а нападник перебуває в лікарні: «Я майже в нормі. Нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається, що це було».