Більше 73 тисяч дітей війни вимагають свої гроші через полтавський суд

До Полтавського окружного адміністративного суду позовні заяви з вимогами виплати доплат до пенсії подали більш як 73 тисячи дітей війни.

Про це журналістам повідомив представник Полтавського окружного адміністративного суду. За його словами, 5% цих заяв вже розглянуто Полтавським окружним адміністративним судом.

Судді Полтавського окружного адміністративного суду своїми постановами визнають бездіяльність районних управлінь Пенсійного фонду. При цьому вони лише частково задовольняють позови, що зобов`язує управління Пенсійного фонду України здійснювати перерахунок пенсії з підвищенням на 30% від мінімальної пенсії за віком, провести виплату за період з 9 липня 2007 року по 31 грудня 2007 року і за період з 22 травня по 31 грудня 2008 року.

Такі постанови Полтавського окружного суду в апеляційному порядку оскаржують районні управління Пенсійного фонду України, що викликає затримку повернення невиплачених урядом коштів.

Нагадаємо, в грудні 2007 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік», яким було припинено дію певних статей Закону ’Про соціальний захист дітей війни’. Конституційний Суд України в травні виніс рішення і визнав незаконним положення закону про бюджет на 2008 рік в цій частині. У Полтавській області понад 100 тисяч чоловік мають статус дітей війни і, згідно з чинним законодавством, мають право на щомісячну соціальну допомогу в розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком. Це становить трохи більше 2,733 тис. грн., які Пенсійний фонд у 2006 і 2007 роках не виплатив кожному з них.