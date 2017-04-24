Військова прокуратура розпочала службову перевірку за фактом п'яної їзди за кермом свого співробітника

Військова прокуратура Південного регіону України розпочала службову перевірку за фактом керування автомобілем у нетверезому стані співробітником цього відомства Сергієм Яровим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, наказом виконуючого обов'язки військового прокурора Південного регіону України призначено службову перевірку.

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«Перевіркою у встановленому Генеральним прокурором України порядку та відповідно до вимог Кодексу професійної етики прокурорів, буде розслідувано факт керування співробітником прокуратури Яровим С. автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння», - заявили в прес-службі.

За результатами перевірки буде вирішено питання про притягнення його до відповідальності.

У патрульній поліції Одеси уточнили, що прецедент, пов'язаний із Яровим, стався 21 квітня о 3.45.

Як повідомив у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, за порушення Кодексу прокурорської етики та військових статутів співробітник буде покараний відповідно до закону. За словами Матіоса, співробітник працював практично без вихідних по 12-15 годин на добу. Він зазначив, що не кожен витримає такий режим роботи й «ще й таку невдячну роботу». «Але ніхто не вправі перетворюватися на мавпу з гранатою! Ніхто!» - заявив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі за водіння у нетверезому стані затримано начальника одного з відділів військової прокуратури Південного регіону України Ярового.