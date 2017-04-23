В Одесі затримали співробітника військової прокуратури у нетверезому стані за кермом

17:27, 23 квітня 2017
Інциденти
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Під час проходження огляду на приладі драггер рівень алкоголю в крові був зафіксований на позначці 1,76 проміле, що в 9 разів перевищує норму.

В Одесі затримали співробітника військової прокуратури / Фото facebook/Dmitriy Kondratiev

В Одесі за водіння в нетверезому стані затримано співробітника військової прокуратури Сергія Ярового. 

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Про це у Facebook повідомив керівник громадської організації «За прозору владу» Дмитро Кондратьєв. 

За його даними, в ніч на 22 квітня на вулиці Генуезькій, 24/1 (курортна зона) патрульною поліцією було зупинено автомобіль Honda Civic, який належить начальнику одного з відділів військової прокуратури Південного регіону. 

За даними Кондратьєва, при проходженні огляду на приладі драггер рівень алкоголю в крові був зафіксований на позначці 1,76 проміле, що в 9 разів перевищує норму. Після цього було складено протокол за ч. 1 статті 130 КУпАП. 

«Але коли прокурору дали його підписати, він у графі з підписом спочатку спробував писати свої коментарі, а потім просто вирвав протокол із рук інспектора, порвав його, зім'яв і кинув у калюжу. Після сутичок, фізичного опору та інших з’ясувань його доставили до відділу поліції», - зазначив Кондратьєв. Складено протоколи за статтями 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції) КУпАП.

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Теги: #Одеса#поліція#прокурор#п'яний за кермом