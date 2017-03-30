У Харкові 19 поліцейських звільнили за "п'яне" водіння

У минулому році з лав поліції Харкова звільнено 19 співробітників за водіння в нетверезому вигляді. Про це повідомляє 057.ua.

За 3 місяці поточного року виявлено вже 6 таких випадків. Про це повідомив начальник обласного "главку" Анатолій Дмитрієв під час наради з керівниками територіальних підрозділів.

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"По кожному випадку проводиться ретельна перевірка. У разі доведення провини працівника поліції, він відразу буде відсторонений від займаної посади", - зазначив Дмитрієв.

Як повідомлялося, раніше в Мукачеві п'яний прокурор, тікаючи від патрульних, влаштував ДТП.