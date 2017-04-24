Міноборони: журналісти телеканалу ZIK здійснювали несанкціоновану відеозйомку військового об’єкту
На місце події було викликано представників Нацполіції, Служби безпеки України.
У Міністерстві оборони України повідомили, що сьогодні було припинено несанкціоновану відеозйомку військового режимного об’єкту.
"Сьогодні, 24 квітня, поблизу одного з військових об’єктів Збройних Сил України черговою вартою було затримано знімальну групу вітчизняного телевізійного каналу, яка здійснювала несанкціоновану відеозйомку за допомогою безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.
На місце події було невідкладно викликано представників Національної поліції, Служби безпеки України та передано їм затриманих осіб.
"Триває з’ясування обставин здійснення несанкціонованої відеозйомки військового режимного об’єкту", - зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, телеканал ZIK на сторінці у Facebook повідомив, що у Рівненській області неподалік смт Оржів затримали знімальну групу програми "Стежками війни". "Затримання відбулося співробітниками Служби безпеки України за надуманим приводом – проникнення на територію режимного об’єкту у цій місцевості", - заявили на телеканалі.
За інформацією керівника прес-групи УСБУ в Рівненській області Інни Ілючок, знімальна група не затримувалася.
Водночас у відділі комунікації поліції Рівненської області УНІАН повідомили, що сьогодні, 24 квітня, о 16.30 до поліції надійшло повідомлення про погрозу фізичною розправою журналісту одного з телеканалів. Конфлікт виник між військовослужбовцями та знімальною групою через проведення останніми відеозйомки. Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.