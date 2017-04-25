Минулого року з України видворили 18 "злодіїв у законі" - Князєв
14:46, 25 квітня 2017Суспільство
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За його словами, упродовж минулого року в Україна було затримано та виявлено 13 так званих «злодіїв у законі», цього року вже 5.
Князєв розповів про успіхи поліції / Фото УНІАН
Минулого року з України видворили 18 «злодіїв у законі».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні колегії МВС заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв.
За його словами, упродовж минулого року в Україна було затримано та виявлено 13 так званих «злодіїв у законі», цього року вже 5.
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Як зазначив голова Нацполіції, у попередні роки, зокрема, до Революції гідності, Україна фактично стала притоном для «злодіїв у законі», яких попередня влада використовувала у власних інтересах. Князєв додав, що переважна більшість цих злодіїв — вихідці з Кавказького регіону.
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