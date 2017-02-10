У Києві затримано "злодія в законі", який може бути агентом спецслужб РФ - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у Facebook.

«Уродженець Грузії 42-річний Гела Кардава, неодноразово засуджений за тяжкими статтями (розбій, грабіж), затриманий у Києві в результаті спецоперації, проведеної столичною поліцією за участю бійців спецпідрозділу КОРД. «Злодія в законі» затримано в одному зі столичних ресторанів разом із «соратниками», - написав Аваков.

Читайте такожЗ України за 4 місяці депортували 11 "злодіїв в законі" - Нацполіція

Міністр зазначив, що Кардава був «коронований» у Москві в 1996 році, коли йому був усього 21 рік, що свідчить про високу професійну «кваліфікацію».

За словами Авакова, співробітники поліції перевіряють оперативну інформацію про його причетність до скоєння низки злочинів на території України та зв'язки з членами організованих злочинних угруповань, що діють на території України.

«Під час затримання в підозрюваного вилучено, можливо підроблений, паспорт громадянина України на ім'я Голомба Олега Романовича, уродженця Сімферополя (скоріш за все, підроблено в розрахунку на складність перевірки достовірності інформації в базах даних анексованого Криму)», - написав Аваков.

Міністр додав, що з відкритих джерел відомо, що Кардава є одним із організаторів так званих «комерційних коронацій» злодіїв у законі в пострадянських країнах.

Крім того, за словами Авакова, є інформація про те, що він є штатним агентурними співробітником МВС Росії. Також перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами РФ.