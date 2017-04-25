У Дніпрі провели панахиду за невідомими бійцями, які загинули в АТО

У Дніпрі у поминальні дні на Алеї невідомих героїв ушанувати пам'ять героїв, які загинули на Донбасі, йдеться у сюжеті ТСН.

Замість родичів загиблих, ушанувати пам'ять сюди приїхали волонтери та учасники АТО.

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Загалом, із початку війни на Донбасі поховали 293 захисники України. Більшість вдалося розпізнати завдяки експертизам ДНК, які проводили родичі зниклих безвісти воїнів. Але 123 бійці і досі залишаються безіменними.

Як повідомляв УНІАН раніше, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на даному напрямку противник застосовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.