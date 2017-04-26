Рейтинг свободи преси "Репортерів без кордонів": Україна піднялася на п’ять позицій

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила 26 квітня дослідження World Press Index, у якому проаналізувала рівень свободи засобів масової інформації та умови для роботи журналістів у 180 країнах світу.

Україна посіла в цьому рейтингу 102-е місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року, передає Радіо Свобода.

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«Від часу революції 2014 року українська влада ухвалила ряд реформ, у тому числі щодо прозорості структури власності засобів масової інформації…, але ще потрібно послабити жорсткий контроль олігархів на ЗМІ і заохотити редакційну незалежність», – відзначають дослідники.

«Інформаційна війна з Росією, як і раніше, є джерелом занепокоєння. У 2016 році влада знову виявилися безсилою, щоб захистити ЗМІ від атак, таких, як убивство журналіста Павла Шеремета, публікація персональних даних тисяч журналістів, звинувачених у «зраді», і підпал штаб-квартири телеканалу «Інтер». У беззаконних районах на сході, контрольованих сепаратистами, досі немає критично налаштованих журналістів та іноземних спостерігачів», – йдеться в звіті.

Також «Репортери без кордонів» заявляють, що свобода засобів інформації все частіше перебуває під загрозою не лише в країнах із авторитарними режимами, а й у країнах, які вважаються моделями демократії. «Демократії, які традиційно розглядають свободу засобів інформації як одну з фундаментальних основ, мають продовжувати бути моделлю для решти світу, а не навпаки», – наголосив генеральний секретар організації Крістоф Делоер.

Росія в рейтингу «Репортерів без кордонів» залишилася на 148-й позицій, США втратили дві позиції і стали 43-ми. Серед країн із найбільшою несвободою для роботи ЗМІ дослідники вказали Китай – 176-а позиція зі 180. Найбільш вільними «Репортери без кордонів» вважають скандинавські країни – Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році у світі загинули 93 журналісти при виконанні обов'язків.