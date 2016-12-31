У 2016 році у світі загинули 93 журналісти при виконанні обов'язків
У 2016 році у світі, виконуючи свої професійні обов'язки, загинули 93 журналісти та працівники засобів масової інформації.
Представники мас-медіа ставали жертвами цілеспрямованих нападів, вибухів бомб або були вбиті під час висвітлення бойових дій.
Про це у п'ятницю, 30 грудня, повідомила Міжнародна федерація журналістів (МФЖ), передає Deutsche Welle.
За даними МФЖ, найбільше журналістів загинуло в Іраку (15), Афганістані (13), Мексиці (11), Ємені (8), Сирії (6), Гватемалі (6).
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Серед загиблих є також один журналіст з України - співробітник "Української правди" Павло Шеремет. Загалом у 2016 році загинуло на 19 журналістів менше, ніж у 2015 році.
"Ми завжди вітаємо будь-яке зменшення рівня насильства проти журналістів та працівників медіа, проте ці цифри не дають почуватися спокійно. Ми далі сподіваємося на закінчення кризи безпеки у мас-медіа", - заявив президент МФЖ Філіп Лерут.
Ще 29 журналістів загинули у 2016 році у двох авіакатастрофах - у Колумбії та Росії, повідомила МФЖ.