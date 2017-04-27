У Маріуполі на світанку за тривогою підняли всю поліцію (фото)

Напередодні травневих свят у Маріуполі поліція почала профілактичне відпрацювання міста - заходи, спрямовані на протидію злочинності та перекриття трафіку заборонених та небезпечних предметів. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Донеччини.

Читайте такожВикрадений з бібліотеки ім. Вернадського стародрук "Апостол" намагалися продати в Росію – Аваков

О 4-й ранку для особового складу місцевої поліції та співробітників обласного главку пролунав сигнал "Тривога". За годину поліцейські в повній екіпіровці вишикувалися в обумовлених місцях, аби отримати завдання щодо забезпечення публічної безпеки.

"Мета поліцейських - охорона публічного порядку, встановлення та затримання учасників НЗФ, вилучення зброї, набоїв та вибухівки, недопущення скоєння тяжких злочинів", - пояснив у Facebook голова ГУ Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Він попросив жителів та гостей міста із розумінням поставитись до цих заходів безпеки.

З 28 квітня поліція регіону переходить на посилений варіант несення служби, аби не допустити дестабілізації на травневі свята.