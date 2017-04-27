"Не бреши собі, чуваче": представник України на Євробаченні-2017 розповів про напуття від зірок перед конкурсом

Лідер групи O. Torvald Євген Галич, яка представить Україну на Євробаченні-2017, розповів, що музиканти були не готові до раптової слави.

"Ну його нафіг",— ця фраза була першою, яка пронеслась у голові полтавського музиканта Галича, коли стало зрозуміло, що він та його рок-гурт O.Torvald представлять Україну на головному пісенному конкурсі континенту Євробачення-2017, йдеться у статті "Нового времени".

"Ми заходили на сцену звичайними хлопцями, а спускалися знаменитими",— згадує співак. Також він розповів, навіщо їм, рокерам, потрібен був конкурс.

"Це 43 країни, глядачі яких будуть прикуті до екранів телевізорів,— пояснює музикант.— Не буду приховувати: користуючись моментом, ми будуємо план дій після Євробачення для того, щоб вийти на новий рівень".

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Галичу часто дзвонить сама Джамала, одна з головних зірок України і переможниця минулорічного Євробачення. "Вона мене лякає кожен день,— посміхається Галич.— Дзвонить вчора: "Жеко, буде дуже складно, купа репетицій, багато людей втрачали голос".

Артист переказує напуття перед виступом й від інших українських зірок. Наприклад, Андрій Хливнюк, лідер групи "Бумбокс", був лаконічним. "Не бреши собі, чуваче, не обманюй себе, не "зазвіздися" й тримай удар",— цитує колегу музикант. А зірка українського року Святослав Вакарчук дав пораду "підтягти англійську" й "думати, що говориш у інтерв'ю".

Як повідомляв УНІАН, Україну на "Євробаченні-2017" представлятиме гурт O.Torvald з піснею Time.

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