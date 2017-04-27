У Дружківці одного з організаторів "референдуму" засудили до 5 років позбавлення волі

Дружківський міський суд засудив до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком один рік чоловіка, який брав активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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«Під час судових слухань встановлено, що у квітні 2014 року 46-річний житель Дружківки з власних міркувань погодився на пропозицію представників незаконних збройних формувань очолити у смт Райське дільничну комісію з проведення референдуму щодо незалежності «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Будучи головою вказаної «комісії», чоловік організував та скоординував роботу підлеглих, починаючи з розстановки урн для голосування і закінчуючи передачею озброєним терористам бюлетенів та підписаних протоколів з так званими результатами волевиявлення громадян, поінформували у прокуратурі.

За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), суд, погодившись з доводами державного обвинувачення, виніс пособнику терористів обвинувальний вирок.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дружківці відсторонили від посади голову муніципальної поліції, який співпрацював із бойовиками.