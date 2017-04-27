З початку року у водоймах України потонуло близько 140 осіб, з яких 8 дітей
12:36, 27 квітня 2017Суспільство
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У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на водоймах і не дозволяти дітям бавитися самим.
Купальний сезон ще не розпочався, а люди вже гинуть / Фото УНІАН
В Україні з початку року у водоймах потонуло 136 осіб, з яких 8 дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники зазначають, що купальний сезон ще не розпочався, а через нехтування правилами безпеки під час перебування на водоймах вже гинуть люди.
У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на водоймах і не дозволяти дітям бавитися самим та уважно стежити за їхніми діями.
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Нагадаємо, протягом 2016 року на водоймах в Україні потонуло понад 1000 осіб.
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