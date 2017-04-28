Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2017" пройдуть у липні на півдні України

Масштабні українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2017» пройдуть за новою методикою і під керівництвом штабу командування, розробленого за стандартами НАТО, у липні в Одеській і Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря.

Як передає кореспондент УІНАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

Зокрема, за його словами, в Одесі завершилася заключна конференція із планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2017», метою якого буде відпрацювання спільних дій багатонаціональних органів управління та сил у ході морської операції з безпеки в кризовому регіоні.

«Спільно з українськими і американськими військовими моряками в роботі конференції взяли участь представники Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Греції, Грузії, Італії, Канади, Литви, Молдови, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Франції і Швеції. Крім того, учасниками заходу були військовослужбовці інших військових формувань України», - зауважив Праута.

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Як відзначив речник Міноборони, основною особливістю українсько-американського навчання «Сі Бриз-2017» є зміна структури штабу, який цього року буде складатися із безпосередньо керівництва навчань та окремо штабу морського командування, розробленого за стандартами НАТО.

Крім того, відрізнятиметься від попередніх і метод проведення навчання - міжнародні маневри проходитимуть у режимі «free play» (вільна гра).

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Також в ході «Сі Бриз-2017» багатонаціональний штаб морського командування буде здійснювати планування та управління силами за ввідними керівництва навчань, приймаючи рішення та здійснюючи керівництво не лише корабельними тактичними групами, а й береговим та авіаційним компонентами. «Це дасть можливість провести апробацію спроможності перспективного штабу морського командування управляти силами в операціях за стандартами НАТО», - зазначив Праута.

Речник Міноборони повідомив, що навчанням, які проходитимуть у липні 2017 року, передуватиме курсова підготовка українських військових моряків за різними напрямками із залученням іноземних експертів.

Крім того, будуть проведені фази планування операцій без залучення основних сил, що дасть можливість наростити спроможності штабу морського командування до проведення активної фази міжнародних маневрів.

Як повідомлялося, ВМС України та США спланували проведення навчань "Сі Бриз-2017".