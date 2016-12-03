ВМС України та США спланували проведення навчань "Сі Бриз-2017"
В Одесі завершилася конференція з планування українсько-американських навчань "Сі Бриз-2017", темою яких визначено проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.
Крім українських та американських військових моряків, у заході також взяли участь представники Грузії, Польщі, Азербайджану, Нідерландів, Румунії, Канади, Великої Британії, Болгарії, Молдови та Туреччини.
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"Сформовано задум проведення майбутнього навчання, попередньо визначено склад компонентів і систему управління маневрами. Крім того, обговорено аспекти логістичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації, окреслено полігони для виконання бойових вправ і злагодження сил", - йдеться у повідомленні.
Навчання "Сі Бриз-2017" поєднуватимуть теоретичний та практичний курси процесу планування та проведення операції за стандартами НАТО, курс лідерства, курс з надання медичної допомоги у бойових умовах тощо.
Як повідомляв УНІАН, у липні в Одеській та Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря пройшли українсько-американські навчання "Сі Бриз-2016".