Аваков заявляє про відсутність загроз для українців на травневі свята

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє про відсутність загроз громадській безпеці на травневі свята в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам у Києві.

«Готуємося по-справжньому, як належить (до охорони громадського порядку під час травневих свят в Україні – УНІАН). Думаю, буде яскраве «Євробачення», я думаю, більше нічого не буде. Ми не бачимо загроз в Одесі, ми не бачимо загроз в Києві і в жодному населеному пункті України, але ми бачимо достатню кількість дурнів з РФ, які вважають, що вони зможуть «розкачати» ситуацію. Ми цього не дозволимо у силовий спосіб за необхідності і профілактично», - запевнив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, на травневі свята в Києві за участю агентури РФ можливі заворушення і провокації.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що спецслужби РФ готують провокаційні заходи антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом вшанування загиблих під час подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня) з метою формування негативного іміджу України в контексті проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".