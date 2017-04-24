На травневі свята в Києві за участю агентури РФ можливі заворушення і провокації – ІС

На травневі свята в Києві за участю російської агентури можливі заворушення і провокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України, керівник Центру військово-політичних досліджень, керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук під час круглого столу в Києві.

За його словами, очікується загострення ситуації в Херсонській і Миколаївській областях. Він наголосив, що в Миколаєві в останні два тижні активізувалися різні проросійські сили, насамперед так звані російські козаки, прибувають емісари з Росії.

«У зоні ризику залишається і Київ», - заявив Тимчук.

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За його словами, до святкування Дня перемоги планується акція «Ніхто не забутий і ніщо не забуте», яка, по суті, фактично є «клоном акції «Безсмертний полк», яка проводиться в Росії». Тимчук наголосив, що «будуть спроби провокацій з використанням забороненої в Україні символіки, зокрема «колорадських» стрічок». За його словами, «можливі різні заворушення саме на цьому ґрунті».

Тимчук наголосив, що для російського телебачення «показати картинку, де б'ють ветеранів у центрі Києва, це не просто бажано, а це було б пріоритетом для всієї машини російської пропаганди».

«Цілком очевидно, що агентура російських спецслужб має перед собою завдання саме таку картинку організувати», - додав він.

Тимчук не виключає, що можливі провокації у Харківській і Одеській областях, але там ризик нижчий, оскільки після подій у Балаклії серйозно активізувалися українські спецслужби, а також в Одесі було припинено спроби провокацій 10 квітня. «Але не треба заспокоюватися, бо там залишається російська агентура», - сказав Тимчук.