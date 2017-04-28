В Україні заборонили документалку про Олеся Бузину

В Україні заборонили до показу та розповсюдження документальний фільм «Олесь Бузина: жизнь вне времени». Про це повідомляється на сторінці Держкіно у Facebook.

Зазначається, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернувся з проханням розглянути на засіданні Експертної комісії з питань поширення і демонстрації фільмів питання про дотримання/порушення чинного законодавства у демонстрації документального фільму "Олесь Бузина: життя поза часом".

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"Переглянувши документальний фільм "Олесь Бузина: життя поза часом" експертна комісія більшістю голосів ухвалила рішення заборонити демонстрацію цього фільму на території України у зв'язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, журналіст і публіцист Олесь Бузина був застрелений 16 квітня 2015 року в Києві біля свого будинку на вулиці Дегтярівській.