На Волині у місцевих жителів вилучено більше 1 тонни бурштину

У Волинській області під час санкціонованих обшуків у групи місцевих жителів вилучено понад 1 тонну бурштину.

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Як повідомили в прес-службі прокуратури області, вилучення сталося вночі 29 квітня в місті Володимир-Волинський у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі про незаконний видобуток бурштину.

Понад 1 тонни бурштину-сирцю знаходилося в приміщеннях, які займала група місцевих жителів, які організовували канали незаконних поставок цінного каменю за кордон.

Про деталі у прес-службі пообіцяли повідомити додатково.

Як повідомляв УНІАН, у Рівненській області, де нещодавно було обстріляно поліцейський відділок, діє оперативний штаб, який координує роботу поліції і Нацгвардії з припинення незаконного видобутку бурштину.