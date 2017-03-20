У Рівному з гранатомета обстріляли приміщення патрульної поліції

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, внаслідок пострілу пошкоджено стіну гаражного приміщення Управління патрульної поліції у місті Рівне, яке було переобладнане під тренажерний зал.

Поліцейські встановили, що стріляли з протитанкового гранатомету. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22.

Під час вибуху нікого в приміщенні не було.

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За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

З метою затримання зловмисників в області введено план «Перехоплення» і посилено заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку.