Прикордонники затримали українця при спробі вивезти до Польщі 10 кг бурштину

Про це повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, під час прикордонного контролю правоохоронці звернули увагу на знервовану поведінку громадянина України, який автомобілем «Сітроен» прямував до Польщі. У зв’язку з цим автомобіль польської реєстрації вивели для додаткової перевірки, в ході якої прикордонники знайшли в порожнині лівого та правого лонжеронів мікроавтобуса 10 кг необробленого бурштину.

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Транспортний засіб та бурштин вилучено та передано працівникам фіскальної служби.

У ДПСУ зазначили, що всього з початку року виявлено майже 138 кг бурштину, яке незаконним шляхом намагалися перемістити через державний кордон України.