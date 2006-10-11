Янукович пообіцяв повідбивати руки
10:55, 11 жовтня 2006Суспільство
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Прем’єр поставив задачу перед міністрами
Прем’єр Віктор Янукович поставив перед міністрами завдання боротися з корупцією в бюджетній сфері.
"Ми повинні зробити все, щоб подолати корупцію в бюджетній сфері", - сказав Янукович, відкриваючи засідання уряду в середу.
"Наше завдання – відбити руки тим, хто тягнеться до бюджетних грошей", - сказав Янукович.
"Тому ми займатимемося реформами, які перекриють шляхи розкрадання бюджетних коштів, і кожен на своєму місці має передбачити такі кроки", - додав Янукович.
Водночас прем’єр сказав, що корупція на бюджеті "існує всюди в світі, тим більше в таких молодих державах".
Янукович також повідомив, що мав розмову з кожним з міністрів на цю тему.
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