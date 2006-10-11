Янукович пообіцяв повідбивати руки

Прем’єр Віктор Янукович поставив перед міністрами завдання боротися з корупцією в бюджетній сфері.

"Ми повинні зробити все, щоб подолати корупцію в бюджетній сфері", - сказав Янукович, відкриваючи засідання уряду в середу.

"Наше завдання – відбити руки тим, хто тягнеться до бюджетних грошей", - сказав Янукович.

"Тому ми займатимемося реформами, які перекриють шляхи розкрадання бюджетних коштів, і кожен на своєму місці має передбачити такі кроки", - додав Янукович.

Водночас прем’єр сказав, що корупція на бюджеті "існує всюди в світі, тим більше в таких молодих державах".

Янукович також повідомив, що мав розмову з кожним з міністрів на цю тему.

"Українська правда"