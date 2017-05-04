Сьогодні у всьому світі відзначається День "Зоряних воєн" (відео)

У цей день люди переодягаються в костюми своїх улюблених героїв, слухають саундтреки і переглядають улюблені епізоди.

З 1970-х і до сьогоднішнього дня кількість шанувальників фільмів тільки збільшується.

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Пропонуємо згадати найяскравіші кадри "Зоряних воєн" і дізнатися, в якому епізоді найбільше спецефектів і чому "Тисячолітній Сокіл" - це гамбургер з оливками.