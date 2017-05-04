Сьогодні у всьому світі відзначається День "Зоряних воєн" (відео)
15:12, 04 травня 2017Суспільство
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День "Зоряних воєн" (інакше - День Люка Скайуокера) фанати культової фантастичної саги відзначають 4 травня.
Фанати "Зоряних воєн" відзначають день кіносаги / Скріншот УНІАН
У цей день люди переодягаються в костюми своїх улюблених героїв, слухають саундтреки і переглядають улюблені епізоди.
З 1970-х і до сьогоднішнього дня кількість шанувальників фільмів тільки збільшується.
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Пропонуємо згадати найяскравіші кадри "Зоряних воєн" і дізнатися, в якому епізоді найбільше спецефектів і чому "Тисячолітній Сокіл" - це гамбургер з оливками.
Сьогодні у всьому світі відзначається День "Зоряних воєн"
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