"Останні джедаї": оприлюднено перший трейлер нових "Зоряних воєн"

У мережі з'явився перший тізер-трейлер нового епізоду легендарної саги "Зоряні війни". Відео оприлюднено в офіційному "Твіттері" франшизи та на каналі в YouTube.

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Цей епізод зняв режисер Райан Джонсон. Він вийде в прокат 15 грудня 2017 року.

У цьому фільмі знялися Марк Хемілл, Дейзі Рідлі, Джон Боєга та інші. Крім того, восьмий епізод - останній за участю американської актриси Керрі Фішер (Лея), яка померла 27 грудня 2016 року.