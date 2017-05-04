Отець УГКЦ запустив у Facebook спортивний флешмоб (відео)

Священик Української Греко-Католицької Церкви Іван Данчевський започаткував спортивний флешмоб у соціальній мережі Facebook.

Отець виклав у мережу відео свого тренування у спортзалі та закликав інших священиків та вірян займатись спортом та популяризувати здоровий спосіб життя.

"Прийшла весна, багато молоді і не тільки вирушають на пікніки, а я хотів би заохотити всіх нас дбати про фізичне здоров'я, тому пропоную флешмоб, де отці на власному прикладі продемонструють як вони займаються спортом. Це може бути фото, а може бути відео. Естафету потрібно передати двом священникам і мирянину, або одному священику і двом мирянам. Адже в здоровому тілі – здоровий дух!" – написав Данчевський на своїй сторінці.

Також священник передав естафету трьом отцям, один з яких вже теж виставив відео свого тренування.

"Прийняв естафету від о. Івана Данчевського. Передаю двом священикам і мирянину. Ціль флеш-мобу популяризація спорту. Ті, хто отримав виклик, роблять своє відео і передають двом священикам і мирянину або навпаки. Вид спорту значення не має", – керівник відділу душпастирства УГКЦ отець Олег Кобель.