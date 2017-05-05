У Львові розпочалося святкування Дня міста, яке триватиме п’ять днів

У Львові сьогодні, 5 травня, розпочалося святкування 761-річниці міста, яке триватиме до 9 травня включно. Як повідомив УНІАН начальник управління культури Львівської міськради Михайло Мороз, гаслом цьогорічного святкування стало: «День міста натхнення. Ти твориш своє місто, а місто творить тебе».

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За словами чиновника, у ньому вперше задіяні всі райони Львова, щоб «святкування було не лише для туристів, але й для самих львів’ян».

У програмі святкувань, зокрема, масштабний цілодобовий арт-фестиваль у форматі арт-шоу, який стартував 5 травня. 6 травня під час урочистої сесії міської ради відзначать кращих львів’ян; у центрі міста відбудеться урочиста міська хода і на проспекті Свободи відкриють фан-зону «Євробачення». 7 травня День міста святкуватимуть у театрі Лесі Українки, а біля міської Ратуші відбуватиметься святковий концерт. 8 - 9 травня відбудеться Міжнародний шаховий фестиваль «Кубок Львова 2017», фестиваль сучасного танцю «Ритми часу» та святкові ярмарки.

Порядок під час святкування Дня міста забезпечуватимуть понад 700 поліцейських. У відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області повідомили, що окрім посилених патрулів, створено додаткові слідчо-оперативні групи для швидкого реагування на злочини та правопорушення, у посиленому режимі працюють також вибухотехнічна та кінологічна служби.

За інформацією Львівської міської ради, цього року на святкуванні Дня міста очікують близько 50 тисяч туристів, з яких близько 35 відсотків- іноземці.

За інформацією Головного управління статистики у Львівській області, торік у Львові та області потік іноземців зріс на 46,9%. Кількість клієнтів готелів зросла на 27 відсотків. Найбільше у готелях мешкали поляки, турки, німці та білоруси.