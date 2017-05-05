Екс-заступника голови Одеської ОДА судитимуть за причетність до побиття людей в лютому 2014 року

Прокуратура Одеської області завершила розслідування стосовно колишнього першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного у причетності до побиття людей в лютому 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на прокурора регіону Олега Жученка, сьогодні прокуратура направила обвинувальний акт стосовно колишнього чиновника до Приморського районного суду для розгляду по суті.

«Слідчі прокуратури регіону завершили досудове розслідування стосовно колишнього першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації, причетного до організації масових заворушень, організації побиття учасників мирної акції та журналістів (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України) 19 лютого 2014 року поблизу ОДА», - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, Орлов підозрюється у змові з іншими особами з метою залякування і придушення мирної акції протесту проєвропейськи налаштованих громадян. Зокрема, в організації доставки до адміністративної будівлі облдержадміністрації близько 200 так званих «тітушок».

У прес-службі нагадали, що розгін мирної акції здійснювався силами майже 200 залучених чоловіків, екіпірованих у захисну амуніцію і озброєних битами, палицями і металевими прутами. Обличчя нападники приховували під шапками-масками і шоломами.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня слідчі прокуратури Одеської області повідомили Орлову про підозру в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України). Рішення про утримання Орлова в СІЗО прийняв Приморський райсуд Одеси 23 вересня, також визначивши суму застави у 8 млн грн.

29 вересня Орлов вийшов на свободу під заставу. У той самий день прокуратура пред'явила йому нову підозру за ст. 340 КК України (незаконне перешкоджання проведенню мітингу, із застосуванням фізичного насильства).

3 жовтня Апеляційний суд Одеської області відмовився змінити запобіжний захід Орлову за першою підозрою, оголошеною 22 вересня.

7 жовтня Приморський районний суд Одеси переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу. Причина - неявка основного свідка, на чому наполягав Орлов.

17 жовтня суд в Одесі відмовився посилити запобіжний захід Орлову.

Довідка УНІАН. 19 лютого 2014 року в Одесі журналістів, які знімали невеликий пікет активістів Євромайдану біля будівлі облдержадміністрації, побили озброєні кийками люди. В результаті нападу постраждали кілька десятків активістів і журналістів, кілька знімальних груп позбулися техніки, яку розбили або відібрали. Після побиття молодики з кийками поїхали на п'яти маршрутних таксі з номерами одного з міських маршрутів. Перед тим зловмисники розбили кілька припаркованих мотоциклів.