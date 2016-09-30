Екс-заступник голови Одеської ОДА Орлов вийшов під заставу в 8 мільйонів і отримав нову підозру (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, відповідне звернення до суду подано 30 вересня.

«Сьогодні прокуратура звернулася до суду з тим, щоб підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», - розповіли у прес-службі.

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У прокуратурі додали, що 29 вересня за результатами розслідування Орлову оголошували про підозру у незаконному перешкоджанні проведенню мітингу із застосуванням фізичного насильства (ст. 340 КК України).

«Колишній посадовець у змові з іншими особами дав вказівки щодо силового припинення спеціально екіпірованими й озброєними особами мирного зібрання громадян 19 лютого 2014 на площі перед будівлею облдержадміністрації», - повідомили в прокуратурі.

Як відомо, 22 вересня слідчі обласної прокуратури повідомили Орлову про підозру в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України).

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 29 вересня колишній перший заступник голови Одеської ОДА, депутат Одеської міської ради від Опозиційного блоку Олександр Орлов, підозрюваний у причетності до побиття людей 19 лютого 2014 р., вийшов на волю під заставу в 8 млн грн.

Рішення про поміщення Орлова в СІЗО ухвалив Приморський райсуд Одеси 23 вересня, визначивши суму застави.

Довідка УНІАН. 19 лютого 2014 року в Одесі журналістів, які знімали невеликий пікет представників Євромайдану біля будівлі облдержадміністрації, побили озброєні палицями люди. В результаті нападу постраждали кілька десятків активістів і журналістів, кілька знімальних груп втратили техніку, яку розбили або відібрали.

Під час нападу, який відбувся у присутності кількох десятків міліціонерів, молодики вигукували: "Бити по голові і по камерах". Після майже півгодинного побиття молодики з кийками поїхали на п'яти маршрутних таксі з номерами одного з міських маршрутів. Перед відходом зловмисники розбили кілька припаркованих мотоциклів.