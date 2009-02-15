У Києві ввели в дію тарифи на ритуальні послуги

В Києві встановлено та введено в дію тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що їх надають спеціалізовані комунальні підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування” та “Київський крематорій”.

Відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26 січня ц.р. опублікувала муніципальна газета “Хрещатик” (№137 (570)).

Як зазначено в документі, пільги на оплату за ритуальні послуги та допомога на поховання надаватимуться відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до розпорядження, укладання договору, що передбачає замовлення на організацію та проведення поховання коштує 38 грн.; вартість копання могили в залежності від грунту, розміру труни, способу здійснення роботи та пори року встановлена від 330 грн. (копання напівмеханізованим способом для трун довжиною до 1,5 м літньої пори) до 1 тис 280 грн. (копання могили в грунті ІІ групи ручним способом для труни довжиною понад 1,5 м в разі проведення робіт із підпоховання в родинну могилу зимової пори).

Поховання урни з прахом коштує від 55 грн. до 430 грн.; монтаж пам’ятника (без його виготовлення) – в залежності від його ваги від 625 грн. до 1 тис.530 грн., демонтаж намогильної споруди – від 120-160 грн. до 225-310 грн. (в залежності від пори року та ваги).

Видачу свідоцтва про поховання оцінено в 5 грн.

Щодо послуг крематорію, то визначено, що кремація померлого в стандартній домовині коштує 590 грн., в спеціальній – 650 грн., поховання (підпоховання) урни з прахом в залежності від пори року – 380 та 475 грн.

Всі вказані ціни включають ПДВ.