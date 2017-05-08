В Одесі затримали чоловіків, які їздили містом з комуністичним прапором: їм загрожує до 5 років в’язниці

В Одесі сьогодні вдень патрульні поліцейські затримали двох чоловіків, які порушили заборону на публічне використання комуністичної символіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, чоловіки їздили містом автомобілем іноземної реєстрації, на якому був встановлений прапор з комуністичною символікою.

Читайте такожУ Харкові декомунізували виш: на прохання студента зняли серп і молот (фото)

«На білому тлі прапора зображена червона зірка, а також серп і молот. Зловмисників затримали і доставили до Хмельницького відділу поліції. Туди ж доставили й авто, яким вони пересувалися», - повідомив Форостяк.

Крім того, до затриманих прибули співробітники СБУ, які хочуть з'ясувати мотивацію їх вчинка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 436-1 Кримінального кодексу України, якою передбачається відповідальність за виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція – обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.