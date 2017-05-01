Симоненка помітили на мітингу у Житомирі, там сталася штовханина (фото, відео)

У Житомирі за участі понад 100 осіб відбувся мітинг з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих. Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу зібралися на Соборному майдані.

Вони тримали червоні прапори без будь-якої політичної символіки та плакати з гаслами "Українцям- український газ за собівартістю!", "Наша мета- соціалізм", тощо.

Промовці на мітингу висловили протест щодо реформ, які проводить нинішній уряд ,зокрема земельної і пенсійної. Крім того, учасники мітингу вимагали збільшення кількості створених робочих місць безпосередньо в Україні.

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Також учасники заходу критикували процеси декомунізації. Вони також виступали за те, щоб у чинному уряді "було більше представників трудового народу".

Організаторами заходу виступили представники житомирського осередку колишньої КПУ, зокрема, на мітингу був присутній її лідер Петро Симоненко.

Також там сталася штовханина між депутатом-свободівцем та мітингарем. Свободівець Олег Черняхович не витримав промов представників забороненої Компартії та вирішив відімкнути їм звук на колонках. Через це розпочалася штовханина між комуністом на свободівцем, передає Житомир.інфо.

Тривала акція близько двох годин. Петро Симоненко поспіхом сів до автівки Honda Accord та поїхав із площі, навіть не поспілкувавшись із людьми.