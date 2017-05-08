Одного із затриманих вранці після обшуку кримських татар відвезли в Краснодарський край

Сервера Тороза, в будинку якого в кримському селі Морське сьогодні вранці російські силовики провели обшук, відвезли в Краснодарський край Росії.

Про це повідомила кримськотатарська активістка Ленора Дюльбер у коментарі Крим.Реалії.

«На Сервера порушено якусь кримінальну справу в Краснодарському краї. Нам незрозуміло яку. Передали всю інформацію адвокатам – вони з'ясовуватимуть, що до чого і оскаржуватимуть протокол. Єдине, що відомо – батьки відразу поїхали у відділення поліції, де не мали ані найменшого уявлення про те, що відбувається. В остаточному підсумку вони зв'язалися з Краснодарським краєм і там уточнили, що людину вивезено туди», – повідомила активістка.

У відкритих джерелах російських силових відомств немає інформації про затримання Тороза.

Раніше кримськотатарська активістка Дюльбер розповіла, що сина Сельвера Тороза російські силовики утримували на території готелю.

Читайте такожУ Криму російські силовики побили й відвезли в невідомому напрямку сина голови Судацького меджлісу

Разом з тим іншого затриманого після ранкового обшуку 8 травня в Судаку кримчанина Амета Аметова відпустили.

Сьогодні вранці в кримському селі Морське силовики провели обшук у будинку кримського татарина Тороза. Квартал у селі Морське, де компактно проживають кримські татари, оточили трьома автобусами озброєних людей.

Також сьогодні під час обшуку в будинку у голови судацького районного меджлісу Ільвера Аметова силовики побили його сина і відвезли його в невідомому напрямку. За словами Аметова, в будинок увірвалися близько десяти силовиків. Свою появу вони пояснили сигналом, що надійшов до них, про те, що в будинку можуть бути зброя та наркотики.

Коментарів підконтрольних Росії силових відомств Криму з приводу обшуків і затримання поки що немає.

Після російської анексії Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».