У Львові заходи до Дня перемоги над нацизмом пройшли без інцидентів (фото)

У Львові сьогодні пройшли заходи у місцях поховань воїнів, які загинули під час Другої світової війни.

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Як передає кореспондент УНІАН, з 10.00 на Марсове поле, де поховані військові, які загинули під час визволення Львова, прибули священники російської православної церкви та близько 50 представників Львівської міської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни, які після панахиди за полеглими у боротьбі з нацизмом поклали квіти і двома автобусами вирушили до Пагорба слави на вулиці Пасічній — місця поховань полеглих під час визволення Львова, де також раніше була могила Героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова.

На Пагорбі слави сьогодні запалили “вічний вогонь”, але почесної варти та офіційних заходів не проводилося.

На території солдатських поховань на ветеранів очікувало близько 50 представників організації “Автономний опір” та політичної партії ВО “Свобода”. За їхніми словами, вони прибули на місце поховань воїнів, де у попередні роки традиційно представники Компартії, Соцпартії та ветеранських організацій проводили мітинги і розгортали комуністичну символіку. Вони додали, що перебували тут, щоби не допустити провокацій та розгортання червоних прапорів.

Однак ветерани, які прибули на місце поховань, поклали квіти на могили, символічно запалили лампадки і, уникаючи будь-яких контактів з представниками націоналістичних сил, поступово залишили територію військового меморіалу “Пагорб слави”.

В цей час одна з жінок підійшла до могили радянських воїнів і демонстративно розгорнула георгіївську стрічку, на що відреагували представники громадських організацій, які попросили жінку сховати стрічку, щоб уникнути інцидентів і провокацій, після чого жінка сховала стрічку.

Периметром, де проходило покладання квітів, несли службу загалом близько 300 правоохоронців.

Загалом сьогодні у Львові, за даними ГУ Нацполіції області, в охороні громадського порядку задіяно близько 700 працівників поліції.

Наразі всі заходи завершено, інцидентів і порушень громадського порядку не зафіксовано.

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