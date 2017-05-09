В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (відео)

Слід зазначити, що ця пам'ятна дата була встановлена Верховною Радою України лише 9 квітня 2015 року законом "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" в рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.

З тих пір 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого за радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

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Адже, як відомо, термін "Велика Вітчизняна Війна" використовували в колишньому СРСР, щоб підкреслити, що у війні 1941-1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну.

Водночас під час вшанування пам'яті полеглих у роки Другої світової війни, за словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, скасовується використання радянської символіки.

Натомість офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті та примирення, є квітка червоного маку - загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни. В Україні використовується у власній стилізації, розробленій харківським дизайнером Сергієм Мішакіним.

Гаслом обох пам'ятних днів є "1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо".

У 2017 році Україна офіційно відзначатиме це свято вдруге.