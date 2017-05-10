Два українські канали отримали попередження за брутальну лайку в ефірі

В ефірі СТБ і "Нового каналу" було зафіксовано вживання брутальних слів і висловів в анонсах окремих передач. Про це повідомили у прес-службі Нацради.

Так, брутальні висловлювання на СТБ були зафіксовані в анонсах передач "МастерШеф. Діти" і у спецпроекті "Вікон" "Сусіди". На "Новому" це стосувалося анонсів передач "Від пацанки до панянки", оголошення набору на наступний сезон проекту "Від пацанки до панянки" та "Серця трьох".

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У Нацраді наголосили, що анонси зазначених проектів виходили як у ранковий, так і в денний час, коли вони є доступними для перегляду юними глядачами.

"Нацрада звертає увагу телерадіоорганізацій на необхідність неухильного виконання норм законодавства і нагадує про обов’язок дотримуватися вимог щодо часорозділу при поширенні програм і передач, які можуть завдати шкоди фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх", - наголошується у повідомленні.