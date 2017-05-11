Соціологи нарахували значно меншу кількість ветеранів, ніж держава (відео)

До Дня перемоги держава виділила понад мільярд гривень одноразової допомоги ветеранам, яких, за даними Мінсоцполітики, налічується понад 1,2 мільйони. І це переважно зовсім не фронтовики часів Другої світової війни, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Для пересічного українця ветеран – це той, хто пройшов Другу світову війну. Однак у держави набагато ширше розуміння цього поняття, для неї ветерани – це ще й ті, хто воював на території інших держав, поки перебував у складі армії Радянського Союзу, постраждалих від нацизму тощо. Скільки саме в Україні залишилося справжніх ветеранів, держава порахувати не може, бо не має відповідного механізму. Рахувати, скільки залишилося живих учасників Другої світової війни, беруться соціологи. "Це 1926-й рік народження і раніше. Якщо ми візьмемо у загальній чисельності населення, то це буде приблизно біля 200 тисяч чоловік зараз. Це в загальній чисельності населення – десь 0,5% населення зараз", - каже заступник директора інституту демографії Олександр Гладун.

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А якщо врахувати, що більшість жінок і частина чоловіків з різних причин участі у війні не брали, то цифра може скоротитися десь удвічі. Та попри це, щороку на парадах з'являються так звані псевдоветерани – люди, які навіть на перший погляд перевірку віком не проходять. Скільки ветеранів отримують відповідну пенсію, журналісти намагалися дізнатися у Пенсійному фонді. Та часу на відповідь там не знайшли.