В українських містах підняли прапори ЄС, у Житомирі - найбільший (фоторепортаж)

У Києві та інших містах України 11 травня пройшли урочисті зібрання та підняття прапорів України та ЄС.

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У Житомирі зафіксували новий національний рекорд – на фасаді будівлі встановлено найбільший прапор Євросоюзу в Україні, який має площу близько 456,5 квадратних метрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

День Європи – свято, яке відзначається у країнах ЄС 9 травня. В Україні День Європи офіційно відзначається у третю суботу травня, згідно з Указом президента України «Про День Європи» від 19 квітня 2003 року. Це свято жителі України відзначають як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.