Рада ЄС оприлюднила рішення про схвалення безвізу для України
13:20, 11 травня 2017Політика
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Рішення Ради ЄС вже оприлюднено.
Україна стала ще ближчою до безвізу з ЄС / фото УНІАН
Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення про схвалення безвізу для України. Його текст оприлюднено на сайті Ради ЄС.
"Ухвалення положення про лібералізацію візового режиму для громадян України є важливою подією, яка сприятиме зміцненню зв'язків між народами України і ЄС", - йдеться у повідомленні.
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Також у рішенні йдеться, що Рада ЄС зможе переглянути механізм безвізу у разі, якщо з Україною існуватимуть серйозні проблеми міграції та безпеки.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що 17 травня вирушить у Страсбург для участі у церемонії підписання безвізу для України.
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