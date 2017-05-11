Рада ЄС оприлюднила рішення про схвалення безвізу для України

Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення про схвалення безвізу для України. Його текст оприлюднено на сайті Ради ЄС.

"Ухвалення положення про лібералізацію візового режиму для громадян України є важливою подією, яка сприятиме зміцненню зв'язків між народами України і ЄС", - йдеться у повідомленні.

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Також у рішенні йдеться, що Рада ЄС зможе переглянути механізм безвізу у разі, якщо з Україною існуватимуть серйозні проблеми міграції та безпеки.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що 17 травня вирушить у Страсбург для участі у церемонії підписання безвізу для України.