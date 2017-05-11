Затриманий в Одесі кримінальний авторитет "Гуга" планував провести сходку - поліція

Затриманий 9 травня в Одесі кримінальний авторитет Сергій Глонті (на прізвисько "Гуга") прибув до міста на сходку для розподілу сфер впливу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, встановлено, що кримінальний авторитет організував зустріч із метою перерозподілу кримінального впливу в сфері квартирних крадіжок і угонів автомобілів в Одесі.

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Отримавши оперативну інформацію про те, що в одному з розважальних закладів Одеси має відбутися зустріч кримінальних авторитетів, оперативники Управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу "КОРД" і представниками СБУ виїхали за зазначеною адресою.

В результаті "Гуга" був затриманий і доставлений до поліцейського регіонального главку.

"Злодія в законі "Гугу" затримали до початку організованої ним зустрічі, не допустивши, таким чином, сходки кримінальних авторитетів в Одесі", - повідомили в главку.

Зазначається, що 46-річний уродженець Грузії є особою без громадянства. Він був неодноразово судимий за ч. 2 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

До червня 2016 року чоловік перебував у міжнародному розшуку. Він був затриманий у Києві та поміщений на три місяці до ізолятора тимчасового тримання. Наразі триває перевірка його причетності до низки злочинів, скоєних на території міста Одеси та Одеської області.

Поліцейські передали "Гугу" міграційній службі для встановлення законності його перебування на території України.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня в Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета Серго ("Гуга").

Представник правоохоронних органів повідомив, що Сергій Глонті ("Гуга"), 1971 р.н., – один із авторитетних "злодіїв у законі". Він був неодноразово судимий, у тому числі за підробку документів, незаконні операції з наркотиками тощо. "Коронували" його в 1995 році в Москві, в СІЗО №2 "Бутирка".

У червні 2016 року Глонті був затриманий співробітниками столичної поліції за орієнтуванням угорських правоохоронців, які підозрювали "Гугу" у шахрайстві з метою незаконного отримання громадянства Угорщини.